بومبيو يكررها: الناقلة الإيرانية أفرغت حمولتها في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن "حمولة ناقلة النفط الإيرانية تم تفريغها في سوريا".

ودعا بومبيو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الاتحاد الأوروبي لتحميل إيران مسؤولية إفراغ حمولة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في سوريا.

Oil from the #AdrianDarya1 has been offloaded in Syria, proving that Iran lied to the UK and Gibraltar. This terrorist oil will fund Assad’s war and Iran’s sectarian violence. EU members should condemn this action, uphold the rule of law, and hold Iran accountable. pic.twitter.com/4GPZpdYU8b — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 9, 2019

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال، في وقت سابق، إنه "بالرغم من وعود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن ناقلة النفط "أدريان داريا 1" لن توصل النفط إلى سوريا، إلا أنها بالفعل تنقل النفط قبالة سواحل سوريا.

وقال بومبيو، خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر، أرفق بها صورة بالأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط "أدريان داريا 1" بالقرب من السواحل السورية: "على الرغم من وعد وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد) ظريف للمملكة المتحدة بعدم تسليم "أدريان داريا-1" النفط إلى سوريا، فإنها تقوم حاليا بتفريغ النفط قبالة الساحل السوري.

وتساءل بومبيو: "هل سيحاسب العالم إيران إذا تم تسليم سوريا هذا النفط؟".

​واتهمت الولايات المتحدة مؤخرا إيران بـ"الكذب" على الأوروبيين والمجتمع الدولي من خلال تسليمها النفط إلى سوريا، بعدما كانت تعهدت بعدم فعل ذلك.

وكانت سلطات إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني قد احتجزت مطلع يوليو ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، التي غيرت لاحقا اسمها إلى "أدريان داريا-1"، بـ"تهمة" نقلها شحنة نفط لسوريا خرقا للعقوبات الأوروبية.

وأفرجت جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس/آب الماضي، بعد أن قالت إنها حصلت من طهران على ضمانات بأن هذا النفط لن يسلم لسوريا، غير أن إيران نفت تقديمها مثل هذه الضمانات.