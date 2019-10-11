إيران: الناقلة "سابيتي" ما زالت بالبحر الأحمر وهناك خطط لتغيير مسارها

نقلت وكالة أنباء الطلبة عن مسؤول في شركة ناقلات النفط الإيرانية، قوله إن الناقلة "سابيتي" ستغير مسارها بعدما استهدفها صاروخان بالبحر الأحمر بالقرب من السعودية.

ونسبت الوكالة إلى المسؤول، قوله: "لا تزال بالبحر الأحمر لكن مسارها سيتغير... لم تعرض أي دولة تقديم المساعدة".

وأفادت العلاقات العامة بشركة ناقلات النفط الوطنية في بيان، اليوم الجمعة: "يرجح أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط [سينوبا] هجوم بصاروخين عليها، عند الساعة 5 صباحا و5.20 على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودية ما أدى إلى وقوع الانفجار".

وأضاف البيان: "تعرض خزانان من الخزانات الرئيسية بالناقلة للإصابة وتسرب النفط منهما لمياه البحر الأحمر".

وتابعت شركة ناقلات النفط الوطنية: "جميع أفراد طاقم الناقلة [سينوبا] سالمين ولم يصب أحد منهم، والوضع على متن الناقلة يتجه إلى الاستقرار وتمت السيطرة عليه، ويقوم أفراد طاقم الناقلة بالسيطرة على جسم الناقلة الذي تعرض للانفجار وبدأ النفط يتسرب منه".

كما ذكرت أن الخبراء الفنيين الموجودين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار، وتوقعوا أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي.