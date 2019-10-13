مقتل 43 مسلحا بينهم 16 عنصرا من "داعش" بعمليات لقوات الأمن الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 43 مسلحا بينهم 16 من تنظيم "داعش" بعمليات للقوات الأمنية الداخلية في 12 ولاية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كابول– سبوتنيك . وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنه "على أثر العمليات التي شملت 12 ولاية، لقي 43 إرهابياً مصرعهم وأصيب 3 بجروح، كما جرى إلقاء القبض على 37 عنصرا".

ولفتت إلى أن "28 إرهابياً بما في ذلك 16 مقاتلا بتنظيم داعش لقوا مصرعهم بضربات جوية استهدفت تجمعاتهم في مديريتي بجيراكام وخوغياني في ولاية ننغرهار (شرقي أفغانستان)".

وفي ولاية غزني وسط البلاد قتل 6 إرهابيين في معارك بين القوات الأمنية والمهاجمين بمناطق ده يك وجغتو.

كما أشارت الوزارة إلى أن 6 عناصر مسلحة قتلوا بعملية نفذتها قوات النخبة "الكوماندوس" بمديرية شيندند في (ولاية) هيرات (غربي أفغانستان)؛ وقد اعتقل الأمن 17 عنصراً من المشتبه بهم، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على 20 عنصراً آخرين في كل من ولايتي بلخ وفراه.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.