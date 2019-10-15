أردوغان يكشف موعد المرحلة النهائية من تسليم "إس-400" لتركيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، أن المرحلة النهائية من تسليم أنظمة "أس 400" الصاروخية للدفاع الجوي إلى تركيا ستتم في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وقال أردوغان: "قالوا لنا لن نعطيكم (أنظمة الباتريوت)، حسنا لا تعطونا، وماذا حدث، اشترينا أنظمة "إس-400".

وأضاف أردوغان، "المرحلة النهائية من التسليم قد تتم في شهر كانون الأول/ديسمبر أو حتى في تشرين الثاني/نوفمبر، لم نعد في وضع ميؤوس منه يمكننا شراء كل ما نحتاج إليه".

وفي وقت سابق، كشف أردوغان أنه "طلب من ترامب أنظمة باتريوت، ولكن بشروط مماثلة للصفقة ( إس-400 ) مع روسيا".

وفي السياق، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير إن الولايات المتحدة تأمل في أن تتخلى تركيا عن برنامج الأسلحة الروسية "إس-400" وتعود إلى التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن أنقرة يمكن أن تكون جزءًا من برنامج "إف-35" أو برنامج "إس-400"، ولكن ليس الاثنين معا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تعليق تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" على خلفية إقدام أنقرة على شراء منظومة الدفاع الصارخية الروسية "إس-400"، مشيرة إلى أن المنظومة تشكل خطرا على المقاتلات.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.