أردوغان يعلن عن لقاء مع ترامب في 13 نوفمبر بواشنطن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، أنه سيلتقي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الـ 13 نوفمبر/تشرين الثاني بواشنطن.

وقال أردوغان: "نحن منفتحون على شراء منظومة باتريوت ولكن نواجه مشاكل في موضوع مقاتلات "إف-35" ونحن سنقوم بإيجاد حل للموضوع من خلال إنتاج مقاتلاتنا".

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأشار في إفادة للصحفيين إلى أن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، بحسب "رويترز".

وقال ترامب إن أردوغان سيقوم بالزيارة "ضيفا" عنده.

وأضاف: "علينا أن نتذكر كذلك أن تركيا عضو مهم في حلف الناتو".

يذكر أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا رفض شراء "إس-400" الروسية، وفي المقابل عرضت شراء "باتريوت" الأمريكية. وبعد رفض أنقرة لمطالب واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة أن تركيا لن تشارك بعد الآن في برنامج "إف-35".