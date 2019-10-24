أردوغان يعلن عن لقاء مع ترامب في 13 نوفمبر بواشنطن

وقال أردوغان: "نحن منفتحون على شراء منظومة باتريوت ولكن نواجه مشاكل في موضوع مقاتلات "إف-35" ونحن سنقوم بإيجاد حل للموضوع من خلال إنتاج مقاتلاتنا".
وأشار في إفادة للصحفيين إلى أن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، بحسب "رويترز".
وقال ترامب إن أردوغان سيقوم بالزيارة "ضيفا" عنده.
وأضاف: "علينا أن نتذكر كذلك أن تركيا عضو مهم في حلف الناتو".
يذكر أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا رفض شراء "إس-400" الروسية، وفي المقابل عرضت شراء "باتريوت" الأمريكية. وبعد رفض أنقرة لمطالب واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة أن تركيا لن تشارك بعد الآن في برنامج "إف-35".
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