واشنطن: موسكو تستعيد أعدادا كبيرة من "دواعش" سوريا ذوي أصول روسية

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، جون ساليفان، اليوم الأربعاء، أن روسيا تسترجع أعداداً كبيرة من أعضاء تنظيم "داعش"، من أصول روسية، المحتجزين في سوريا.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ساليفان في جلسات استماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، معلقاً على عملية إعادة المسلحين المحتجزين من سوريا: روسيا تفعل ذلك. وبأعداد كبيرة".

وأشار المتحدث إلى أن الطرف الأمريكي لديه بعض القلق إزاء مصير عائلات مقاتلي "داعش" في روسيا بعد عودتهم.

يذكر أن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، كان قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا استرجعت أكثر من 70 متهماً في العام الماضي، ومن بينهم زعماء وأعضاء نشطاء في المجموعات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية.