بكين: لن نغض الطرف عن ممارسات واشنطن الأحادية الجانب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، وو شيانغ، اليوم الخميس، أن بلاده لن تغض الطرف عن الممارسات الأميركية الأحادية الجانب، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي من شأنها إلحاق ضرر بأمن المنطقة ككل.

بكين– سبوتنيك. وقال شيانغ في مؤتمر صحفي: "انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، أظهر أنها تسترشد بسياسة الأعمال الانفرادية، والتبرؤ من المسؤوليات الدولية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام الدولي للحد من الأسلحة. الهدف الحقيقي لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة هو الرغبة في التحرر من الحظر، وتحقيق التفوق العسكري الأحادي الجانب، ونحن نعارض ذلك بشدة".

وأضاف المسؤول الصيني: "إذا تصرفت الولايات المتحدة متجاهلة آراء الآخرين، فسوف تلحق الضرر الشديد بالمصالح الأمنية للدول الإقليمية، كما ستضر بالأمن والاستقرار الإقليميين. الصين لن تتغاضى عن ذلك. نأمل أن تبدي الدول المعنية موقفا مسؤولا وأن تتصرف بعناية وحكمة، وأن تتجنب التصرفات الخاطئة".

وفي الحديث عن إمكانية نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد وزير الدفاع الصيني أن "الصين تعرب عن احتجاجها الشديد ضد نشر تلك الصواريخ في المنطقة أو وضع قاعدة لها" .

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الولايات المتحدة يمكن أن تنشر أسلحة هجومية محظورة بموجب معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لإثارة التوتر في المنطقة، مؤكدا أن روسيا تعارض مثل هذا السيناريو.