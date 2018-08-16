الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب غير قانونية وغير نافعة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ترى في العقوبات الأمريكية ضد شركة الموانئ الروسية "بروفينيت" محاولة لمعاقبة روسيا على موقفها المبدئي من كوريا الشمالية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية تعليقا على قيام الولايات المتحدة بإدراج شركة "بروفينيت" على قائمة العقوبات: "نرى في هذا العمل الجديد المعادي لروسيا التي قامت به واشنطن محاولة "لمعاقبة" دولتنا على موقفها المبدئي من الملف الكوري الشمالي، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي".

© Sputnik . Ramil Sitdikov لافروف لبومبيو: نرفض العقوبات الأمريكية حول قضية سكريبال

وشدد البيان على أنه: "بغض النظر عن تعدد " موجات العقوبات " الأحادية الجانب التي تلجأ لها واشنطن، فإنها لن تصبح قانونية أبدا، وتركيز السياسيين الأمريكان على العقوبات محاولة لإخفاء عدم الجدوى".

وأشار البيان إلى أن العقوبات الأمريكية "فرضت في اللحظة التي تحتاج فيها قضية إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية لعمل دولي مشترك".

وأكد على أن "التكتيك الهدام الذي تتبعه الولايات المتحدة خارج إطار مجلس الأمن الدولي ولجنة تنفيذ القرار 1718 لا يمكنها سوى أن تقوض التقدم الذي تم تحقيقه خلال الآونة الأخيرة نحو التسوية، نحن نستنتج أن واشنطن لا تعي مدى خطورة الاتباع العنيد لنهج ممارسة أقصى حد من الضغط على بيونغ يانغ