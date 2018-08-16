الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب غير قانونية وغير نافعة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية تعليقا على قيام الولايات المتحدة بإدراج شركة "بروفينيت" على قائمة العقوبات: "نرى في هذا العمل الجديد المعادي لروسيا التي قامت به واشنطن محاولة "لمعاقبة" دولتنا على موقفها المبدئي من الملف الكوري الشمالي، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي".
وأشار البيان إلى أن العقوبات الأمريكية "فرضت في اللحظة التي تحتاج فيها قضية إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية لعمل دولي مشترك".
وأكد على أن "التكتيك الهدام الذي تتبعه الولايات المتحدة خارج إطار مجلس الأمن الدولي ولجنة تنفيذ القرار 1718 لا يمكنها سوى أن تقوض التقدم الذي تم تحقيقه خلال الآونة الأخيرة نحو التسوية، نحن نستنتج أن واشنطن لا تعي مدى خطورة الاتباع العنيد لنهج ممارسة أقصى حد من الضغط على بيونغ يانغ
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