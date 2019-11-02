ماليزيا تهدد أوروبا بشراء طائرات روسية

ودعا محمد دول المنطقة إلى العمل كجبهة موحدة واتخاذ موقف صارم وأشار، إن أسيان، التي لديها سوق كبير للغاية، لا تريد الخوض في حروب تجارية، لكنها مستعدة للرد على جميع الخطوات السلبية التي يمكن تتخذ ضدها".
هذا وأعلنت أوروبا العام الماضي، أنها قد تحظر استخدام زيت النخيل في إنتاج الوقود الحيوي، وأتى هذا ضمن مجموعة من التدابير لإصلاح سوق الطاقة. وماليزيا هي ثاني أكبر مصدر لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا.
في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، ناقشت اللجنة الروسية الماليزية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي شراء ماليزيا لطائرات ميغ-35 وياك-130. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية نوايا حول شراءعشر طائرات "إم إس-21".
كما اقترحت اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن تفرض روسيا قيودًا على تركيز المواد الضارة في الزيوت النباتية، بما في ذلك زيت النخيل.
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