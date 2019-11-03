برامج خاصة لجذب السائح الروسي إلى السعودية

أكد ماجد الحكير نائب رئيس مجمعة الحكير السعودية للسياحة والتنمية أن الشركة تسعى لجذب السائح الروسي إلى المملكة

وعلى هامش مشاركته بمنتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي استضافته السعودية قال الحكير في لقاء خاص مع "سبوتنيك" "نشارك في هذا المنتدى الهام على المستوى الدولي للبحث عن فرص استثمارية في مجال السياحة والعقارات والتكنولوجيا والتطوير الاستثماري بكل مجالاته".

وأضاف الحكير "السياح الروس بدأوا باختيار المملكة كوجهة سياحية ونحن لاحظنا وجودهم خلال العام الجاري ونقوم بترتيبات هامة في هذا الإطار وسنوقع اتفاقيات كبيرة مع شركات روسية في هذا المجال وسنقوم بوضع برامج خاصة لهم وأعتقد سيزداد عدد السياح الروس كثيرا في الأعوام المقبلة".

واعتبر الحكير أن روسيا من أولى الدول التي حصلت على تأشيرة دخول سهلة لمواطنيها بغرض جذب السائح الروسي كما ستدخل المملكة خدمة البرامج الخاصة بالروس وبأسعار مناسبة.