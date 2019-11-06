إيران تضخ اليورانيوم وتستأنف التخصيب في منشأة فوردو النووية تحت الأرض

طهران - سبوتنيك. وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في المنشأة النووية في فوردو بعد رفضها عدم القيام بذلك في إطار الصفقة النووية.

وقال المكتب الصحفي للوكالة في بيان: "بدأ تخصيب اليورانيوم وإعادة إنتاجه في فوردو"، مشيرا إلى أن عملية التخصيب بدأت بعد الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية اللازمة.

وأفادت المنظمة "ينبغي القول، إن جميع الخطوات تنفذ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بدء الخطوات الفعلية لخفض التزامات بلاده ضمن الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، وذلك بضخ الغاز لأكثر من 1000 جهاز طرد مركزي.

وكتب روحاني عبر حسابه على (تويتر)، "ستبدأ خطوة إيران الرابعة في تقليص الالتزامات النووية بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي اليوم".

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله إنه "تم نقل ألفي ليتر من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم من منشأة نطنز إلى فوردو، ووضعه في القاعة الخاصة بضخ الغاز بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".