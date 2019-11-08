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    حرائق هائلة في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 1 يوليو/ تموز 2018

    إخماد أخطر حريق غابات في كاليفورنيا منذ بداية العام

    © AP Photo / Noah Berger
    العالم
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    أعلنت السلطات الأمريكية احتواء وإخماد أكبر وأخطر حريق غابات تشهده كاليفورنيا هذا العام، بعد أسبوعين من اشتعاله، حيث أتى على مساحة 310 كيلومترات مربعة من منطقة سونوما، إضافة إلى إحراق عشرات المنازل.

    وذكرت وكالة "رويترز" أن حريق كينكيد وحده أتى على ما يقرب من ثلث نحو 250 ألف فدان التهمتها الحرائق منذ يناير/ كانون الثاني، والتي اشتعل بعضها خلال سلسلة من العواصف العاتية اجتاحت كاليفورنيا في الشهر الماضي.

    المطربة الأمريكية ليدي غاغا
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    مشاهير هوليوود يهجرون منازلهم في كاليفورنيا هربا من حريق الغابات
    وأوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن كينكيد دمر أو أتلف أكثر من 400 هيكل، وهو ما يمثل أيضا أكثر من نصف خسائر الممتلكات الناجمة عن جميع حرائق الغابات التي شهدتها الولاية في العام الحالي.

    إلا أن موسم الحرائق الراهن في كاليفورنيا لا يقارن بسلسلة من حرائق الغابات وقعت في عامي 2017 و2018 وتعد الأشد تدميرا وفتكا في تاريخ الولاية.

    وتسببت الحرائق في هذين العامين في سقوط ما يقرب من 150 قتيلا. وأشارت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إلى سقوط ثلاثة قتلى فقط بسبب حرائق الغابات حتى الآن هذا العام.

    لكن على الرغم من أن موسم الحرائق لا يزال ممتدا حتى ديسمبر/ كانون الأول، فإن الخسائر الناتجة عنه وهي احتراق ربع مليون فدان تقل بكثير عن احتراق 1.2 مليون فدان في حرائق 2017 واحتراق 1.6 مليون فدان في 2018. وأسفرت حرائق العامين السابقين أيضا عن احتراق آلاف المنازل.

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    الكلمات الدلالية:
    حرائق الغابات, كاليفورنيا
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