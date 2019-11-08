إسرائيل... نتنياهو يتخلى عن منصب وزير الدفاع

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بتعيين نفتالي بينيت، وزيرا للدفاع.

جاء في بيان أصدره حزب الليكود، أن نتنياهو اجتمع في مكتبه صباح اليوم مع بينيت وعرض عليه هذا المنصب، وقبل الأخير الأقتراح الذي سيتم طرحه على مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة".

وأضاف البيان أن "بينيت وافق على تعيين وزير دفاع آخر عند إقامة حكومة جديدة".

وكشف البيان عن اتفاق نتنياهو وبينيت على تشكيل حزب الليكود واليمين الجديد كتلة مشتركة في الكنيست والتعاون سوية خلال دورتها الحالية.

وقالت رئيسة حزب "اليمين الجديد" إييليت شاكيد إنها على قناعة بأن هذه الخطوة تصب في مصلحة دولة إسرائيل؛ بحسب موقع "هيئة البث الإسرائيلية".

وقال مراقبون إن هذه الخطوة جاءت من أجل ضمان عدم انضمام الحزب إلى ائتلاف ضيق قد يشكله بيني غانتس.

ويواصل غانتس إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، بعدما فشل نتنياهو في المهمة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن بينيت ووزيرة العدل آيليت شاكيد، أنهما غادرا الحزب الوطني الديني "البيت اليهودي"، لإطلاق حزبهما "اليمين الجديد"، وذلك في مؤتمر صحفي عقداه في تل أبيب.

وأكد الوزيران، آنذاك، أن الحزب الجديد يتوجه إلى المتدينين وغير المتدينين "في إطار شراكة فعلية".