استدعاء السفير الفرنسي في ساراييفو بسبب تصريحات ماكرون

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، اليوم الجمعة، خبر استدعاء الرئاسة في البوسنة والهرسك للسفير الفرنسي في ساراييفو، على خلفية تصريح للرئيس ماكرون يتعلق بعودة "الجهاديين" الأجانب إلى بلادهم الأصلية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت فون دير مول في بيان رسمي: "أؤكد لكم أن السفير الفرنسي في ساراييفو استدعي إلى الرئاسة في البوسنة والهرسك".

وذكر سابقاً أن الرئاسة في البوسنة والهرسك استدعت اليوم الجمعة، السفير الفرنسي في ساراييفو، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، لصحيفة "ذا إيكونوميست".

وكان ماكرون قد أجاب على سؤال يتعلق بعودة "الجهاديين" الأجانب من سوريا إلى بلادهم الأصلية، قائلا: "البوسنة والهرسك أمام تحدي عودة الجهاديين، التي أصبحت كقنبلة موقوتة يسير عدادها، وكرواتيا أيضا".