بالصور... موكب تتويج تاريخي لإمبراطور اليابان وزوجته يجوب شوارع طوكيو

جاب إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته ماساكا شوارع وسط طوكيو اليوم الأحد في موكب كبير بمناسبة التتويج فيما اصطف المهنئون على الجانبين لتحيتهما ملوحين بالأعلام ورافعين هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور للزوجين المبتسمين.

واعتلى الإمبراطور ناروهيتو (59 عاما) العرش في مايو/ أيار خلفا لوالده أكيهيتو الذي أصبح أول إمبراطور يتخلى عن عرشه منذ نحو 200 عام.

وكان من المقرر في بادئ الأمر تنظيم الموكب يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول عندما تُوج الإمبراطور رسميا أمام حشد من الشخصيات البارزة من نحو 190 دولة لكنه تأجل بسبب تداعيات إعصار مدمر اجتاح اليابان.

ولوح الإمبراطور والإمبراطورة اللذين تخرجا في جامعة هارفارد وعملا بالسلك الدبلوماسي للناس من سيارة تويوتا مكشوفة تجولت بهما في شوارع المدينة التي اصطف على جانبيها المشاهدون وانتشر فيها أفراد الشرطة بكثافة، حسب "رويترز".

© REUTERS / KIM HONG-JI موكب ملكي لتتويج الإمبراطور الياباني ناروهيتو في طوكيو

وتجمع عشرات الألوف من الناس لمشاهدة الموكب على امتداد مساره الذي يبلغ 4.6 كيلومترا. وبعضهم اصطف منذ الأمس ليضمن مكانا جيدا للمشاهدة.

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON موكب ملكي لتتويج الإمبراطور الياباني ناروهيتو في طوكيو

وقال هيوري أوكازاكي الذي اصطف من مساء الأمس أمام القصر الإمبراطوري "لأشهد هذه اللحظة التاريخية بعيني ولأرى ابتسامة الإمبراطور والإمبراطورة. كنت أريد مكانا في المقدمة".

© REUTERS / ISSEI KATO موكب ملكي لتتويج الإمبراطور الياباني ناروهيتو في طوكيو

وأضاف "لم أستطع الانتظار فجئت مساء الأمس".

© REUTERS / ISSEI KATO موكب ملكي لتتويج الإمبراطور الياباني ناروهيتو في طوكيو

ولعبت الفرق موسيقى احتفالية مع تحرك الموكب الذي يمتد بطول 400 متر ويضم 46 سيارة تقل ولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو ورئيس الوزراء شينزو آبي وغيرهم.

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON موكب ملكي لتتويج الإمبراطور الياباني ناروهيتو في طوكيو

وخصصت السلطات حوالي 16.1 مليار ين (147 مليون دولار) للمراسم المصاحبة للتتويج خلال العام بزيادة 30 بالمئة عن تكلفة احتفالات اعتلاء أكيهيتو العرش قبل 30 عاما.