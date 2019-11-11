أنقرة تواصل ترحيل 11 فرنسيا من تنظيم "داعش" تم اعتقالهم في سوريا

أعلنت تركيا مواصلتها إجراءات ترحيل 11 متشددا فرنسيا من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) جرى اعتقالهم في سوريا.

أنطاكيا - سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن المتحدث باسم الداخلية التركية، اليوم الاثنين، قوله: "الإجراءات بحق 11 فرنسيا من تنظيم داعش تم اعتقالهم في سوريا وترحيلهم مستمرة".

وأضافت الوكالة: "سيجري اليوم ترحيل دانماركي وألماني وأميركي من تنظيم داعش إلى بلدانهم".

بينما نقلت صحيفة "حرييت" عن الداخلية، قولها: "ترحيل اثنين من الجنسية الإيرلندية تم إلقاء القبض عليهم في سوريا بعد استكمال إجراءاتهم".

ترحيل مقاتلي داعش

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قبل أيام، أن أنقرة ستبدأ بترحيل مقاتلي داعش المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية يوم الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادًا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" "(الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ممن يحملون جنسيات دول أوروبية، وذلك خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق بشمال شرقي سوريا.