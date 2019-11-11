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18:44 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    بني غانتس رئيس حزب أبيض أزرق يلقي كلمة بعد الإعلان عن استطلاعات الرأي في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه في تل أبيب

    غانتس يؤكد استعداده للنظر في حلول وسط لتجاوز عقبة تشكيل الحكومة

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
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    أعرب زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استعداده للنظر في حلول وسط لتجاوز عقبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الخامسة والثلاثين، بالنظر إلى أنه لم يبق أمامه سوى تسعة أيام لتشكيلها.

    القدس- سبوتنيك نقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن غانتس تأكيده، خلال اجتماع للحزب أنه مستعد للنظر في الحلول الوسط طالما لا تتعارض ورؤى الحزب"، لافتا إلى أنه "سيلتقي غدا الثلاثاء رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، في إطار الجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / AMIR COHEN
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    وقال غانتس "سنكون مستعدين للنظر في بعض حلول الوسط طالما أنها تتطابق مع رؤيتنا. قلت إنني وشركائي سنجعل إسرائيل أقوى وموحدة، وهذا هو التزامي اليوم".

    وأضاف غانتس مخاطبا أعضاء حزبه، بحسب الإذاعة، "كما تعلمون، اتصل بي ليبرمان لمناقشة الخطوط العريضة لحكومة الوحدة. وأثني عليه لمبادرة تجنب انتخابات ثالثة في غضون عام. لقد قررنا أن نلتقي غدًا ونناقش اقتراحه بهدف التحرك نحو حكومة وحدة كما يريد الجمهور حقا".

    ودعا غانتس رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامين نتنياهو، إلى لقاء للمناقشة. وقال مخاطبًا نتنياهو "منذ شهر وأنت رافض مناقشة القضايا الجوهرية التي تثير قلق المواطنين الإسرائيليين. ابعث وفدك لنجري أخيرا مفاوضات حقيقية وصادقة. دعونا نتحدث عما يهم المواطنين وليس فقط ما يهمك. هذا هو الوقت، فلن يغفر لنا المواطنون الإسرائيليون إذا لم نفعل ذلك".

    وتعهد غانتس قائلا "نحن في تحالف حزب (أزرق أبيض) سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تكون هناك انتخابات ثالثة خلال عام".

    وأضاف "الأسبوع الماضي، أحرزنا تقدما في المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة. واتفقنا مع حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) على رفع مخصصات المسنين وتثبيت معاش العجز، بالإضافة إلى إحراز تقدم في شؤون الدين والدولة. نحن نتقدم مع حزب العمل، وكذلك المعسكر الديمقراطي. نحن مهتمون تماما بالأشياء التي قلنا إننا سنتقدم فيها خلال الحملة الانتخابية. سنفعل كل شيء للمواطنين الإسرائيليين لأن هذا هو ما يهمنا".

    من جهته، قال أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه (إسرائيل بيتنا) وحسبما نقلت عنه الإذاعة، إن الحزب "سيصوت لصالح حكومة وحدة حتى لو لم يكن سيشارك فيها".

    ودعا ليبرمان كلا من نتنياهو وغانتس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت ممكن وحذر من انتخابات ثالثة، قائلا "كل ما يفصل حكومة الوحدة عن جولة انتخابات ثالثة هو قرار نتنياهو بأن يودع كتلة اليمين المتشدد وقرار غانتس بقبول طرح الرئيس الإسرائيلي بالتناوب".

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    الكلمات الدلالية:
    بنيامين نتنياهو, بيني غانتس, أخبار إسرائيل, إسرائيل
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