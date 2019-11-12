تحديد موعد مبدئي لإنعقاد قمة بـ "صيغة نورماندي"

أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، اليوم الثلاثاء، أن هناك تواريخ تقريبية لعقد قمة بـ "صيغة نورماندي" لحل الوضع في دونباس، رافضاً الكشف عن أي تفاصيل بهذا الصدد.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير في برنامج تلفزيوني بث على الهواء مباشرة: "لدينا موعد مبدئي، لا أستطيع الآن الحديث عن هذه القضية بالتفصيل، لأنه ينبغي على الأطراف الأربعة الاتفاق على تحديد الموعد ليتناسب مع جدول أعمال القادة، لكن يوجد تواريخ محددة".

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في الخامس من الشهر الجاري، أن الكرملين يعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة في "رباعية نورماندي" قبل نهاية العام، مشيرا إلى وجود الكثير من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

ويذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية النزاع في دونباس