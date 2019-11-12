"القسام" تفاجئ إسرائيل بـ"كنز استخباراتي" وضربة غير مسبوقة لم تكن تتخيلها

تعهد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالكشف عن "كنز استراتيجي استخباري حقيقي، وضربة غير مسبوقة لاستخبارات العدو" في إشارة إلى إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة خلال مؤتمر صحفي عقده من مكان إفشال عملية إسرائيلية شرقي خانيونس، في الذكرى الأولى لها

"ما بحوزتنا لم يكن للاحتلال في أسوء كوابيسه أن يتخيل وقوعه بين أيدينا، وأن المقاومة توظّف هذا الذخر الأمني والاستخباري لصالحها في معركة العقول وصراع الأدمغة بينها وبين الاحتلال".

وتوعد أبو عبيدة بأن ما لدى القسام "سيكون له أثر عملياتي واضح في المعارك المقبلة".

وأكد أن "على قيادة العدو أن تقلق كثيرًا مما بين أيدينا وأن تترقب ملياً أثره ونتائجه".

ووعد المتحدث باسم القسام بكشف بعض تفاصيل عملية "حد السيف" وحيثياتها وما حققته من إنجاز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالإضافة إلى جهود الاحتلال "الضخمة" التي بذلها لاختراق منظومات المقاومة، "والتي أفشلناها مرة تلو الأخرى".

وقال إن "القسام كسرت أعتى وحدات النخبة في جيش العدو الصهيوني، وانتزعت منهم أسرارا تكنولوجية وعملياتية طالما اعتبرها العدو جزءا أساسيا من بنية عمله الأمني والاستخباري منذ عقود، وانتزعت معها الهيبة المزعومة والسطوة المصطنعة لنخبة النخبة في جيش العدو".

وقتل، فجر اليوم الثلاثاء، قيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة باستهداف إسرائيلي عبر المروحيات العسكرية لمنزل شرق الشجاعية شرق غزة، في وقت قتلت فيه سيدة أخرى وأصيب اثنان آخران.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل فلسطينيين (رجل وامرأة) وأصيب اثنان آخران في استهداف إسرائيلي لمنزل شرق الشجاعية شرق قطاع غزة".