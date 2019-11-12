الهند تستأنف العمل بالسكك الحديدية في الجزء الذي تسيطر عليه كشمير

كتبت صحيفة "التايمز" الهندية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الهندية استأنفت جزئياً الاتصالات بالسكك الحديدية في وادي كشمير، الذي تم تعليقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أجل الحفاظ على السلامة العامة بعد إلغاء ولاية جامو وكشمير.

وقال ممثل وزارة السكك الحديدية في الهند: "إن القطارات بدأت تسير من جديد في القسم الواقع بين مدينتي بارامولا وسرينجار، في المركز الإداري للجزء الهندي من كشمير، ومن المتوقع أن تتم استعادة الاتصالات بالسكك الحديدية في المنطقة بالكامل في الأيام المقبلة".

وكان الوضع الأمني في كشمير قد تدهور بشكل ملحوظ بعد أن أعلنت حكومة الهند، في 5 أغسطس/آب الفائت، بإلغاء ولاية جامو وكشمير، مما أدى إلى ازدياد نشاط الجماعات الداعية إلى فصل كشمير عن الهند وضمها إلى باكستان.

وتعتبر ولايتا جامو وكشمير هما الوحيدتان اللتان يشكل المسلمون فيهما غالبية سكانها، وتتهم نيودلهي الجماعات الإسلامية بإثارة حملات الانفصال عن الهند وانضمامهم لباكستان، فيما ترفض إسلام آباد هذه المزاعم، قائلة إن سكان كشمير يقاتلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.