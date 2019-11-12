إسرائيل تؤكد أن حماس بعثت رسالة عبر الوسيط المصري بأنها لا تريد التصعيد في غزة

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مثير بن شبات، أن حركة "حماس" بعثت رسالة عبر الوسيط المصري بأنها لا تريد التصعيد في قطاع غزة.

القدس - سبوتنيك. نقلت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء "أبلغ مستشار الأمن القومي مئير بن شبات الوزراء في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أن حماس بعثت رسالة إلى إسرائيل عبر مصر بأنها لا تريد التصعيد في قطاع غزة".

وأضافت القناة أن: "شبات قال للوزراء إنه بعد جنازة أبو العطا بدأ الجانب المصري محادثات مع حماس والجهاد الإسلامي في محاولة لتهدئة الوضع"، متابعا "رسالة حماس جاءت ردا على نفس الرسالة التي بعثتها إسرائيل عبر مصر في الصباح الباكر مباشرة بعد التصفية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه من المبكر الحديث عن وساطات بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، وذلك بعد أن نفذت الأخيرة غارة أدت لمقتل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" أبو العطا.