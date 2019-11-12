الأمم المتحدة تدعو لانتخابات شفافة ونزيهة في بوليفيا وبأسرع ما يمكن

دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبأسرع ما يمكن في بوليفيا.

الأمم المتحدة– سبوتنيك. وقال حق للصحفيين"الشيء الأكثر أهمية في الوقت الراهن، يتمثل بمنع المزيد من التصعيد واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف، من أجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وشاملة، بأسرع ما يمكن".

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة، تتجه إلى الشركاء الوطنيين والدوليين، للمساعدة على استقرار الوضع في بوليفيا.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، اليوم الثلاثاء، أن المكسيك لن تكشف عن مكان وجود الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، بعد وصوله إلى البلاد.

هذا وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر استقالته. وتأتي الاستقالة استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

كما قدم رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ استقالته، إضافة إلى وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، الذي أكد بدوره أن هذا يأتي حفاظا على وضع المؤسسة العسكرية ودورها في خدمة الشعب.