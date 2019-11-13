وزير الداخلية التركي: ألمانيا وهولندا تعتزمان استلام مواطنيهما من "داعش" مع أسرهم

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن ألمانيا وهولندا أعلنتا عزمهما استلام مواطنيهما من تنظيم "داعش" الإرهابي مع أسرهم، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وفي وقت سابق، كان المتحدث باسم الداخلية التركية قال إنه سيتم ترحيل 7 متشددين ألمان يوم الخميس المقبل.

كما قال المتحدث باسم الداخلية التركي، أول أمس الاثنين، إن الإجراءات بحق 11 فرنسيا من تنظيم "داعش" تم اعتقالهم في سوريا وترحيلهم مستمرة.

بينما نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن الداخلية، قولها: "ترحيل اثنين من الجنسية الإيرلندية تم إلقاء القبض عليهم في سوريا بعد استكمال إجراءاتهم".

واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادًا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ممن يحملون جنسيات دول أوروبية، وذلك خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق بشمال شرقي سوريا.