نتنياهو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الجهاد الإسلامي في قطاع غزة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية، بنيامين نتنياهو، أن بلاده "دمرت أهدافا مهمة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة"، مؤكدا أن بلاده لا تواجه تصعيدا كبيرا.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة استثنائية للحكومة الإسرائيلية لبحث الأوضاع الأمنية في قطاع غزة: "إسرائيل دمرت أهدافا مهمة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، نحن لا نواجه تصعيدا كبيرا، لكننا سنرد على أي هجوم بالهجوم".

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 13, 2019

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية: "الجهاد الإسلامي بدأ باستيعاب رسالتنا ولكن قد يستغرق ذلك وقتا، وعليه أن يختار، إما أن يتوقف عن إطلاق النار، أو المعاناة".

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 13, 2019

وتابع: "نحن نواصل ضرب الجهاد الإسلامي وإذا اعتقدوا أن إطلاق الصواريخ سيضر بعزمنا فهم مخطئون‎".

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية استهدافها وغاراتها الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة حيث بدأ القصف فجر أمس الثلاثاء، باستهداف القيادي في سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو عطا وزوجته شرق غزة.

من جانبها، أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة، حيث دوت صافرات الإنذار في المستوطنات في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي تعليماته للمستوطنين بالبقاء بالقرب من الملاجئ.