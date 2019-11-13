غروشكو: روسيا وهولندا وأستراليا تواصل العمل على كشف ملابسات كارثة الطائرة الماليزية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن القناة الثلاثية الروسية-الهولندية-الأسترالية تواصل العمل على كشف ملابسات تحطم الطائرة الماليزية فوق دونباس، في إطار مغلق.

موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو للصحفيين رداً على سؤال حول موعد الاجتماع القادم لروسيا وهولندا وأستراليا بشأن "أم أتش 17": "هذه قناة سرية إلى حد ما، لكنها تعمل".

وأعلن مدير القسم الأوروبي الأول في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، في الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول، أن موعد الاجتماع الثلاثي الجديد [روسيا-هولندا-أستراليا] للتحقيق في تحطم طائرة بوينغ "أم أتش17" شرقي أوكرانيا، قيد البحث.

ويذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك، يوم 17 يوليو/تموز 2014. ولقي ركاب الطائرة والبالغ عددهم 298 مصرعهم، 193 منهم يحملون الجنسية الهولندية. واتهمت كييف قوات الدفاع الشعبي في إقليم دونباس بإسقاط الطائرة، ولكن القوات المذكورة نفت امتلاكها وسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.

ويقوم فريق التحقيق المشترك، برئاسة المدعي العام الهولندي، وبدون مشاركة روسيا، بإجراء تحقيق في ظروف الحادث، وقدم نتائج أولية، حيث يدعي التحقيق أن بوينغ أسقطت بصاروخ تابع لنظام "بوك" للدفاع الصاروخي، الذي يعود للواء 53 الصاروخي المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الروسية في كورسك.

وذكر نائب المدعي العام الروسي، نيكولاي فينيتشينكو، من جانبه، بأن الجانب الروسي قدم كل بيانات الرادار الروسي إلى هولندا، مع الوثائق التي تشير إلى أن نظام صاروخ بوك الذي أصاب بوينغ، أوكراني، ولكن تم تجاهل هذه المعلومات من قبل المحققين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن اتهامات لجنة التحقيق المشتركة حول تورط روسيا في تحطم طائرة بوينغ الماليزية لا أساس لها، وأن التحقيق منحاز.

وفي وقت لاحق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أنه لم يُسمح لروسيا بالتحقيق في تحطم الطائرة فوق شرق أوكرانيا، ويمكن لموسكو الاعتراف بنتائج التحقيق إذا شاركت فيه بالكامل.