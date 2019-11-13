إصابة إسرائيلية بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ على منزلها

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بإصابة سيدة إسرائيلية بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ على مبنى في عسقلان.

ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية: "أصيبت سيدة في الـ 65 من العمر بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ على مبنى في عسقلان جنوبي البلاد".

وأضافت القناة "قدم لها المسعفون العلاج الطبي ونقلوها إلى مستشفى برزيلاي في المدينة".

ونقلت الهيئة عن مصادر طبية قولها إن "السيدة أصيبت بجروح طفيفة في أنحاء الجسم ناجمة عن شظايا الزجاج في منزلها".

هذا وتواصل لليوم الثاني على التوالي المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة. وجراء إطلاق الصواريخ دوت صافرات الإنذار في المستوطنات، ويأتي ذلك رداً على اغتيال إسرائيل للقيادي البارز في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" بهاء أبو العطا، فجر يوم أمس الثلاثاء.

وفي ظل حالة التوتر على الجبهة بين غزة وإسرائيل جرى تعليق العمل في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لاسيما الواقعة في غلاف غزة.