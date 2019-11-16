تركيا تعتقل 25 شخصا من أقارب البغدادي

أعلن المدعي العام التركي أن السلطات التركية اعتقلت 25 شخصا من أقارب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وجرت العمليات في أربع محافظات كجزء من التحقيق في أنشطة.

وقال مكتب المدعي العام "تم اعتقال ما مجموعه 25 شخصا: 11 في مقاطعة كارشير، وخمسة في سامسون، وثلاثة في الحشد وستة في سانليورفا، وألقت المحكمة القبض على أربعة من المعتقلين بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية مسلحة".

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم ترحيل 21 من أقارب زعيم تنظيم "داعش"الإرهابي (المحظور في روسيا)، بينهم طفلان، من تركيا، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بوقت سابق، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وأكد الرئيس التركي، أن تركيا ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي وشقيقته وصهره.