نتنياهو يؤكد تمسك إسرائيل بسياستها الأمنية وضرب كل من يحاول الاعتداء عليها

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، تمسك إسرائيل بسياستها الأمنية، ومواصلتها العمل ضد كل من يحاول الاعتداء عليها.

وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، "إسرائيل لم تتعهد بشيء، فسياستنا الأمنية لم تتغير، ونحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا".

وأضاف "حماس أطلقت خلال نهاية الأسبوع الفائت صواريخ على بئر السبع. أوعزت لجيش الدفاع بأن يضرب فورا أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة، وأود أن أهنئ الأجهزة الأمنية على تنفيذ عملية (الحزام الأسود) بشكل مثالي".

أوضح مجددا: إسرائيل لم تتعهد بشيء. سياستنا الأمنية لم تتغير بشيء، وحتى ليس بشيء واحد.



نحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا.



حماس أطلقت خلال نهاية الأسبوع الفائت صواريخ على بئر السبع. أوعزت لجيش الدفاع بأن يضرب فورا أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 17, 2019

​وتابع نتنياهو "كما أود أن أشكر أعضاء الحكومة الذين اتخذوا بالإجماع القرار المهم بإطلاق العملية. تم تحقيق أهدافها بالكامل، وأكرر مرة أخرى أننا سنضرب كل من يعتدي علينا. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات والأجهزة الأمنية تعلم تماما ما هي المخططات التي يجب تنفيذها من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل في كل ساحة".