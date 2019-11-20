إيران تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على تدخل أمريكا في شؤونها

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، السفير السويسري في طهران، ماركوس لاينتر، (راعي المصالح الأمريكية في إيران) للاحتجاج رسميا على تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية الإيرانية.

ويأتي الاستدعاء بعد تصريحات للخارجية الأمريكية على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ الجمعة الماضية، اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء: "تم استدعاء السفير السويسري ماركوس لاينتر بصفته راعيا للمصالح الأمريكية، للاحتجاج على تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الإيرانية".

وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات يوم السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف، مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.

وجرت، في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد انحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015.