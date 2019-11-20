فرنسا تعرب عن قلقها من التقارير حول سقوط قتلى في الاحتجاجات الأخيرة بإيران

أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي تفيد بسقوط قتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وحثت طهران على احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

باريس - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، إن "فرنسا تتابع بقلق المظاهرات التي تشهدها إيران، وتعرب عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي تفيد بسقوط العديد من المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة".

وأضافت دير مول "فرنسا تؤكد تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وتحثّ إيران على احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات يوم السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحى.