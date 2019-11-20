بومبيو: ترامب لن يسمح بدخول أمريكا في اتفاقية للحد من التسلح غير منطقية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تبرم أو تمدد معاهدات الحد من الأسلحة ما لم تكن منطقية بالنسبة لواشنطن.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" ببروكسل، اليوم الأربعاء إن "الرئيس الأمريكي لن يسمح أبدا بإبرام أي اتفاقيات للحد من الأسلحة لا معنى لها بالنسبة للولايات المتحدة، أو تجديد أي اتفاقيات حالية للحد من الأسلحة تنتهي صلاحيتها إذا لم يعد الأمر منطقيا بالنسبة لأمريكا".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلقه إزاء تفاقم أزمة الحد من التسلح بسبب أفعال الولايات المتحدة.

وقال "إننا نشعر بالقلق إزاء تفاقم أزمة الحد من التسلح. أعني أيضًا قرار الولايات المتحدة، بعد انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الحد من الصواريخ قد يتسبب في سباق التسلح في أوروبا وآسيا.

وكانت معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى تمثل عاملا هاما في حفظ السلام الدولي. وانسحبت الولايات المتحدة منها في أغسطس/آب الماضي. وثمة خطورة في أن يعقب ذلك إقدام الولايات المتحدة على نشر صواريخ حظرتها المعاهدة في أوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن ترد دول أوروبا وآسيا على ذلك بتعزيز ترسانات أسلحتها.