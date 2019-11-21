الخارجية الأمريكية تحسم الجدل بشأن استقالة بومبيو

حسمت وزارة الخارجية الأمريكية، الجدل بشأن نية وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تقديم استقالته من عدمها.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجوس: "تلك الأخبار عارية تماما من الصحة".

وتابعت في تصريحات لمجلة "آكسيوس" قائلة "عندما انتشرت تلك الأنباء، تحدثت مع بومبيو شخصيا ومع باقي المسؤولين الأمريكيين، وأكدوا أن تلك الأنباء خاطئة تماما".

واستمرت "تلك قصة خاطئة وملفقة تماما، لقد وصل للتو السيد بومبيو إلى بروكسل، لحضور اجتماعات الناتو، وهو بنسبة 100% وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس ترامب".

وكانت مجلة "تايم" الأمريكية قد نشرت تقريرا حول عزم بومبيو مغادرة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الفترة المقبلة.

ونقلت المجلة الأمريكية عن ثلاثة جمهوريين بارزين عزمه الاستقالة من إدارة ترامب في الأسابيع المقبلة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كانساس الأمريكية العام المقبل.

وقالت المصادر إن بومبيو كان يعتزم في البداية البقاء في وزارة الخارجية الأمريكية حتى ربيع عام 2020، لكنه تراجع عن ذلك لاحقا.

ووفقا للمجلة الأمريكية فإن الأحداث الأخيرة بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستسبب "أضرارا سياسية" لبومبيو.

I’ve been asking State Dept officials to comment on TIME report that @SecPompeo has told people he’s resigning.Story had State declining to comment. @statedeptspox responds now w a categorical denial: “I just spoke to the secretary and he said this story is completely false...1/2 — Jonathan Swan (@jonathanvswan) November 20, 2019

​وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي يعتبر من أبرز "الصقور" في إدارته وأكثرهم تشددا في التعاطي مع عدد من الملفات، من أبرزها الملف الإيراني.