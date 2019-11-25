تفاصيل سرقة مجموعة ألماس وياقوت وزمرد "لا تقدر بثمن" من متحف في ألمانيا

قال مسؤولون في متحف وشرطة درسدن إن لصوصا سرقوا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ثلاث مجموعات "لا تقدر بثمن" من الألماس والياقوت والزمرد تعود لأوائل القرن الثامن عشر من متحف شرقي ألمانيا.

وأظهرت لقطات كاميرا أمنية رجلين يقتحمان متحف (القبو الأخضر) في قصر درسدن عبر نافذة ثم حطموا بعدها ثلاث خزائن عرض وأخذوا مجموعات المجوهرات التي كانت محفوظة فيها.

ووصفت ماريون أكرمان مديرة المتحف المجوهرات المسروقة بأنها "لا تقدر بثمن" وقالت إن من المستحيل بيعها في السوق المفتوحة.

وقال زميلها ديرك سيندرام "نتحدث هنا عن أشياء لها قيمة ثقافية لا يمكن قياسها. إنها تراث ثقافي عالمي تقريبا. لا توجد مجموعة مجوهرات بهذه الهيئة والجودة والكمية في أي مكان آخر".

© REUTERS / Arnd Wiegmann أنجيلا ميركل تقف بجانب مديرة المتحف القبو الأخضر في القصر الملكي في مدينة درسدن

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية إن لصوصا سرقوا مجوهرات وكنوزا أخرى تصل قيمتها إلى مليار يورو من متحف في شرق ألمانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة دون أن تذكر مصدرا إن اللصوص قطعوا التيار الكهربائي عن متحف (القبو الأخضر) الذي يضم واحدة من أكبر مجموعات المجوهرات في أوروبا.

وأغلقت الشرطة المبنى الواقع في قلب مدينة درسدن القديمة وقالت إنها ما زالت تحاول إحصاء المسروقات. وقال ماركو لاسكي المتحدث باسم الشرطة "لم نحدد الجاني بعد ولم نلقي القبض على أحد".

وأسس أوغسطس القوي، أحد أمراء سكسونيا وملك بولندا فيما بعد، مجموعة مقتنيات المتحف في القرن الثامن عشر.

© REUTERS / MATTHIAS RIETSCHEL خبيرة في الطب الشرعي تمشي خارج قصر مدينة غرين فولت وهو متحف تاريخي فريد من نوعه يحتوي على أكبر مجموعة من الكنوز في أوروبا بعد سرقة في دريسدن

ومن أشهر كنوز المتحف الألماسة الخضراء التي تزن 41 قيراطا لكنها كانت مُعارة لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك وقت الهجوم على المتحف.

ونجت مقتنيات متحف القبو الأخضر من قصف الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ليصادرها الاتحاد السوفيتي كغنائم حرب. لكنها أعيدت لدرسدن العاصمة التاريخية لولاية ساكسونيا في عام 1958.

وقال رئيس وزراء الولاية مايكل كريتشمر إن السرقة تمثل صفعة قوية للولاية بكاملها.