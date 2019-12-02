بومبيو يشيد بجهود زيلينسكي في مكافحة الفساد

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، بجهود الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محاربة الفساد، لافتا إلى أن هذه المشكلة لم تنته بعد.