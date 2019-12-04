قائد الحرس الثوري الإيراني يفتح النار على السعودية والإمارات ويتحدث عن "حزب الله"

أكد قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، أن "الشعب الإيراني أدرك بشكل جيد معنى حماية البيت الأبيض لمثيري الشغب والمخربين في البلاد".

وألقى اللواء حسين سلامي، في كلمة له، اليوم الأربعاء، باللوم فيما يجري من اضطرابات في العراق على السعودية والولايات المتحدة، قائلا: إن "الشعب العراقي يعيش فتنة أمريكية سعودية على أراضيه"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "العراقيين يقاومون الفتنة ويدافعون عن هويتهم الدينية وشرفهم الوطني".

وبشأن اليمن، هاجم قائد الحرس الثوري الإيراني، بشدة السعودية والإمارات، ورأى أن بلاده في هذا الطريق "تتقدم بكل عظمة وقوة".

وتطرق إلى الملف السوري، قائلا:

إن "السوريين هزموا السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية الإماراتية ودفنوها في أرضهم".

وفي موضوع آخر، رأى قائد الحرس الثوري الإيراني، أن "حزب الله قادر على القضاء على أي تهديد إسرائيلي في مهده".