إعلام: نتنياهو يأمل في تقدم العلاقات مع هذه الدولة العربية قبل انتهاء مهلة الكنيست

ووفقا للقناة (12) العبرية، "يأمل مسؤولون إسرائيليون في تحقيق تقدم في تطبيع العلاقات مع المغرب في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يأمل في استخدام الإنجاز لتعزيز فرصه السياسية، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت القناة العبرية، أمس الأربعاء، عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإسرئيلية، قوله إن الدولة العبرية "تأمل في إحراز إنجاز دبلوماسي حقيقي في عملية إقامة علاقات طبيعية مع المغرب حتى 11 ديسمبر/كانون الأول، أي موعد انقضاء المهلة الممنوحة للكنيست لتقديم مرشح يتمكن من كسب دعم 61 من أصل 120 نائبا فيه لرئاسة الحكومة، بغية تفادي سيناريو الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي".

وزعمت القناة أن "نتنياهو الذي فشل مرتين منذ بداية العام الجاري في تشكيل الحكومة يتطلع إلى استخدام هذا الإنجاز كي يكسب الدعم المطلوب من المشرعين لتشكيل الائتلاف الحاكم أو التعويل عليه في حملته الانتخابية الجديدة".

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المغرب، عقب اجتماع عقده أمس مع نتنياهو في لشبونة.