شركة "نورد ستريم 2 آي جي" تستأنف مد خط أنابيب غاز " التيار الشمالي-2"

أعلن رئيس شركة النفط والغاز "أو إم في" النمساوية، رينر زيله، اليوم الخميس، بأن شركة "نورد ستريم 2 آي جي" استأنفت العمل لمد خط أنابيب غاز " التيار الشمالي-2" .

فيينا - سبوتنيك. وقال زيله للصحفيين: "أرى أنهم في "نورد ستريم 2 أي جي" يظهرون تقدما، هم يواصلون مد خط أنابيب الغاز ولا يهدرون الوقت على الحديث، هم يقومون ببناء الخط فقط".

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019. ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا .

وتعتبر شركة "نورد ستريم-2 أي جي" ، التي تملك "غازبروم" 100 في المئة من أسهمها، مشغلا للمشروع، وتعهد الشركاء الأوروبيين في المشروع - "شل" و"أو أم في" و"إينجي" و"يونيبر" و"فينترسهال" تغطية 50 في المئة من كلفة المشروع عن طريق استثمار كل شركة مبلغ 950 مليون يورو [إجمالي 4.75 مليار يورو] ، أما النصف الثاني من إجمالي حجم الاستثمار المطلوب 4.75 مليار يورو فستوفره "غازبروم".