جاويش أوغلو يوضح سبب شراء أنقرة منظومة "إس – 400"

وقال جاويش أوغلو، اليوم الجمعة: "كنا نحتاج إلى أنظمة للدفاع الجوي، وطلبنا من الولايات المتحدة وفرنسا ورفض طلبنا. أردنا شراء أنظمة من الحلفاء لكنهم لم يبيعوا. لذلك ذهبنا إلى الآخرين. هذه ليست قضية سياسية أو خيار سياسي."

في وقت سابق، قال عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية للإدارة الرئاسية التركية إسماعيل صافي، إن أنظمة الدفاع الجوي "إس - 400" التي اشترتها أنقرة ستقوي القدرات الدفاعية لحلف الناتو.

أكدت وزارة الدفاع التركية عزمها على تفعيل منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، رغم تهديد فرض عقوبات إضافية على أنقرة.