كندا تلقي القبض على رجل احتجزته تركيا بتهمة الانضمام لـ"داعش"

قالت الشرطة الكندية، أمس الجمعة، إنها ألقت القبض على رجل كانت السلطات التركية احتجزته في السابق بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وذكرت الشرطة في بيان أن إيكار ماو (22 عاما)، وهو من مدينة جويلف في إقليم أونتاريو، متهم بالمشاركة في نشاط تنظيم إرهابي ومغادرة كندا للانضمام إلى التنظيم. وفقا لـ "رويترز".

وقالت لويز سافار المتحدثة باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية إن المتهم مثُل أمام محكمة يوم الجمعة مشيرة إلى أن تحقيق الشرطة الذي قاد إلى إلقاء القبض عليه بدأ يوم 11 يوليو تموز وأُجري بناء على بلاغ من مصدر لم تكشف عنه.

وأوضحت المتحدثة أن السلطات التركية ألقت القبض على ماو ووجهت إليه اتهامات واحتجزته حتى عُقدت جلسة استماع مشيرة إلى أنه لم يَصُدر بحقه حكم بالإدانة في تركيا.

وأضافت أن ماو عاد إلى كندا يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول.