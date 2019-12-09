الشرطة: إضرام المحتجين النار خارج مبنى محكمة أفسد مسيرة سلمية في هونغ كونغ

قالت الشرطة في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، إن محتجين أضرموا النيران خارج مبنى محكمة ورشقوا بنايات حكومية بالقنابل الحارقة وطلاء الجرافيتي، مما أفسد مسيرة اتسمت بشكل عام بالسلمية في مطلع الأسبوع.
جاء تصريح الشرطة في وقت دعا فيه المحتجون لإضراب عام في أنحاء المدينة، اليوم الاثنين، لكن أغلب خطوط السكك الحديدية والنقل سارت بشكل طبيعي في ساعة الذروة صباح اليوم، ولم ترد أنباء أولية عن أي تعطل في الخدمات على نطاق واسع.
كانت حشود ضخمة من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء خرجت إلى شوارع هونغ كونغ، أمس الأحد، في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي، وذلك في تعبير عن الدعم للحركة المطالبة بالديمقراطية، بحسب ما نقلت "رويترز".
وقالت الشرطة في بيان، اليوم الاثنين: "على الرغم من أن الأحداث اتسمت بالسلمية بشكل عام إلا أن سلوكيات تخالف السلم العام حدثت بعد ذلك".
وأضاف البيان: "قام بعض مثيري الشغب برش طلاء على الجدران الخارجية للمحكمة العليا وأضرموا نيران خارجها وخارج محكمة النقض، مما أدى لإلحاق أضرار بممتلكات حكومية وبما مثل تحديا سافرا لحكم القانون"، مشيرا إلى تعرض متاجر ومصارف للتخريب أيضا.
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