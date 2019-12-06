شرطة هونغ كونغ تحث المحتجين على السلمية قبل مسيرة ضخمة

حث كريس تانج، قائد الشرطة في هونغ كونغ، المواطنين على الاحتجاج بصورة سلمية قبل ما يُتوقع أن يكون مسيرة ضخمة مؤيدة للديمقراطية يوم الأحد.

وفي خطوة نادرة منحت الشرطة، أمس الخميس، الضوء الأخضر للاحتجاج الذي تنظمه الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي الجهة التي دعت لمسيرات مليونية خلال الصيف.

وتعتبر مسيرة يوم الأحد مقياسا رئيسيا لحجم التأييد للحركة الديمقراطية بعد فوزها الساحق في الانتخابات المحلية.

وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته في زيارة لبكين، حث قائد الشرطة، الذي تولى منصبه في الآونة الأخيرة، مواطني هونغ كونغ على أن يكونوا مثالا يحتذي به العالم.

وقال، بحسب وكالة "رويترز"، "نأمل أن يتمكن مواطنونا من أن يظهروا للعالم بأسره (أن) شعب هونغ كونغ قادر على تنظيم مسيرة ضخمة بطريقة منظمة وسلمية... نحث الجهة المنظمة على مساعدة الشرطة في الحفاظ على النظام".

وكان تانج في طريقه للقاء كبار المسؤولين في وزارة الأمن العام الصينية ومن المتوقع أن يعود إلى هونغ كونغ، يوم الأحد.

والاضطرابات في هونغ كونغ هي أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ أن تولى السلطة في 2012.