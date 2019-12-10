اختفاء طائرة تابعة للقوات الجوية التشيلية من شاشات الرادار على متنها 38 شخصا

اختفت طائرة تابعة للقوات الجوية التشيلية من شاشات الرادار، اليوم الثلاثاء، كانت متوجهة إلى القطب الجنوبي على متنها 38 شخصا.

موسكو - سبوتنيك. كتبت القوات التشيلية على تويتر: "فقدنا الاتصال الساعة 18.13 بالتوقيت المحلي (0.13 بتوقيت موسكو) بطائرة من طراز سي130، أقلعت في تمام الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (22.55 بتوقيت موسكو)، باتجاه قاعدة جوية في القارة القطبية الجنوبية على متنها 38 شخصا، بينهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا".

يتبع..