تراجع مبيعات السيارات في أكبر سوق بالعالم

تراجعت مبيعات السيارات في الصين للشهر السابع عشر على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وانخفض عدد السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة للشهر الخامس على الترتيب بسحب بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في البلاد اليوم الثلاثاء.

قال اتحاد منتجي السيارات في الصين إن المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم هبطت بنسبة 3.6 % مقارنة مع اشهر نفسه قبل عام.

ويأتي ذلك عقب انخفاض 4% في أكتوبر/تشرين الأول و5.2 % في سبتمبر/ أيلول، وانكمشت مبيعات السيارات في البلاد في العام الماضي لأول مرة منذ التسعينات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال الاتحاد إنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، نزلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة 43.7 % عقب انخفاض 45.6 % في أكتوبر.

وقفزت مبيعات تلك السيارات 62 % تقريبا في العام الماضي رغم الانكماش في السوق بشكل عام.

وتشمل السيارات التي تعمل بأنواع الطاقة الجديدة السيارات الهجينة، وتلك التي تعمل ببطاريات كهربائية فقط، والتي تعمل بخلايا وقود هيدروجيني.