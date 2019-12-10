وكالة: أمريكا توقف 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري

قال مسؤولون إن أمريكا أوقفت 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري بعد إطلاق نار في قاعدة بحرية في فلوريدا، حسب "رويترز".

وصرح مسؤولون أميركيون لرويترز اليوم الثلاثاء بأن ما يقرب من 175 من طلاب الطيران العسكريين السعوديين تم وقفهم كجزء من "إجراءات السلامة" بعد أن أطلق ملازم من سلاح الجو السعودي النار وقتل ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الملازم الثاني في سلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عامًا) تصرف بمفرده عندما هاجم قاعدة بحرية أمريكية في بينساكولا بولاية فلوريدا يوم الجمعة ، قبل أن يطلق عليه نائب قائد شرطة النار.

وقالت اللفتنانت أندريانا جينوالدي، المتحدثة باسم البحرية، "تم وقف طلاب الطيران السعوديين مؤقتا من أجل لسلامة اليوم الاثنين".

© REUTERS / FBI الملازم بسلاح الجو الملكي السعودي محمد سعيد الشمراني الطيار المتهم بقتل ثلاثة أشخاص في قاعدة بحرية أمريكية في بينساكولا في فلوريدا

وأضافت أن الوقف شمل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة، هي محطات بينساكولا ووايتينغ فيلد ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.

وأوضحت أنه بينما كان من غير الواضح متى سيتم السماح للطلاب السعوديين بالطيران مرة أخرى، إلا أنه من المتوقع استئناف تدريبهم في الفصول الدراسية قريبًا. وأضافت أن التدريب على الطيران قد استؤنف لطلاب من دول أخرى.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن الهدف من ذلك هو مساعدة الطلاب السعوديين على الاستعداد لاستئناف تدريبهم في نهاية المطاف وأن إجراءات مماثلة كانت ستُتخذ لو حدث مثل هذا الحادث في سرب عسكري أمريكي.

Florida Governor Ron DeSantis blasts the vetting process for training foreign military members on U.S. bases, after a Saudi Air Force lieutenant killed three people in a shooting rampage at a Navy base in Pensacola. More here: https://t.co/BhucXH9uon pic.twitter.com/9xYljhjSzo — Reuters (@Reuters) December 9, 2019

يوجد حالياً حوالي 850 طالب سعودي في الولايات المتحدة للتدريب العسكري.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "اتصل بي العاهل السعودي الملك سلمان للتعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين، الذين قتلوا أو أصيبوا في الذي وقع في قاعدة بينساكولا، بولاية فلوريدا اليوم".