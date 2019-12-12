المحققون الأمريكيون لا يرون هجوم نيوجيرسي عملا إرهابيا

قال مصدر في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، يوم الأربعاء، إن المحققين الاتحاديين لا يرون أن الهجوم المميت الذي استهدف متجرا للأطعمة اليهودية في نيوجيرزي، أمس الثلاثاء، عمل إرهابي فيما يبدو.

وقُتل ستة أشخاص، بينهم مسلحان مشتبه بهما وثلاثة مدنيين وشرطي، في تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بدأ بعد ظهر أمس الثلاثاء قرب مقبرة ومتجر لبيع أطعمة يهودية في مدينة جيرزي بولاية نيوجيرزي.



وما زال التحقيق الذي تجريه السلطات في المراحل الأولية لمعرفة السبب في إطلاق النار، وفقا لرويترز.

واندلعت المعركة التي استمرت أربع ساعات عند متجر البقالة اليهودي بعد أن فتح المهاجمان النار على شرطي عند مقبرة قريبة ثم لاذا بالفرار في سيارة فان بيضاء.

وقال رئيس بلدية مدينة جيرزي سيتفن فولوب للصحفيين، إن مهاجما استهدف المتجر. وأصدر فولوب أمرا للشرطة بأن تكون على أهبة الاستعداد لحماية الأحياء اليهودية عقب الهجوم.

لكن مصدر بالسلطات الاتحادية لإنفاذ القانون، قال إن المحققين يعتقدون أن المرض العقلي واستخدام المخدرات هما على الأرجح سبب الهجوم.

وأضاف أن المحققين يراجعون الآن رسالة معادية للسامية نُشرت على الإنترنت كعامل ثانوي في التحقيق.