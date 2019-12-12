الدنمارك تعتزم الانضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز

أعلنت الدنمارك، اليوم الخميس، اعتزامها المشاركة بسفينة وطائرة هليكوبتر في مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز لمدة أربعة أشهر.

وأضافت أنها سترسل أيضا ضابطا أو ضابطين إلى مقر البعثة الذي ترأسه فرنسا في أبوظبي اعتبارا من بداية العام المقبل، بحسب "رويترز".

وذكرت الدنمارك أن السفينة التي يعمل عليها نحو 155 فردا ستنضم للمهمة اعتبارا من خريف عام 2020.

في سياق آخر، كشفت وسائل إعلام إيرانية أن 20 سفينة صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، قامت بمضايقة ومرافقة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، حيث كانت تعبر مضيق هرمز.

وقالت صحيفة "مشرق نيوز" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن "مجموعة من 20 سفينة إيرانية صغيرة تابعة لقوات الحرس قامت بمضايقة حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، التي تضمنت المدمرة الأمريكية ليتي الخليج (CG 55)، بالإضافة إلى مدمرة الصواريخ (يو إس إس فاراجوت)، أثناء عبورها عبر مضيق هرمز.

وأوضحت الصحيفة أن "حادثة مضايقة حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن وقعت، في الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن صور الأقمار الصناعية كشفت الحادثة أمس، مشيرة إلى أن "عددا من السفن الإيرانية الصغيرة اقتربت من السفن الحربية الأمريكية على بعد 400 ياردة".