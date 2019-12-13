البحارة الروس يكتشفون جزرا جديدة في البحر الأحمر

أفادت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود أن طاقم السفينة الهيدروغرافية "دونوزلاف"، اكتشف أثناء المسح في البحر الأحمر أربع مناطق لم تكن معروفة من قبل.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الأسطول: "خلال 99 يومًا من الرحلة، قطع طاقم السفينة الهيدروغرافية في أسطول البحر الأسود دونوزلاف أكثر من 5.5 ألف ميل بحري، وقام بفحص وإجراء قياسات لمنطقة المياه التي تبلغ مساحتها حوالي 7 آلاف كيلومتر مربع في منطقة البحر الأسود والبحر الأحمر والبحر المتوسط. خلال الرحلة، اكتشف البحارة أربع جزر لم تكن معروفة من قبل، في البحر الأحمر واستكشفوا ثلاث جزر".

في وقت سابق، تم إجراء دراسة حول هذه المنطقة المائية بواسطة سفن هيدروغرافية لأسطول البحر الأسود في عام 1911.

وكانت نتيجة المسح الحالي اكتشاف جزر المرجان وتحديث معلومات رسم الخرائط. تم نقل نتائج البحوث الجديدة إلى الإنتاج المركزي لرسم الخرائط للبحرية وسيتم استخدامها لضبط الخرائط الملاحية لضمان الملاحة الآمنة للسفن الحربية والشحن المدني.