إثيوبيا تحصل على قرض 3 مليارات دولار من البنك الدولي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة، إن إثيوبيا ستحصل على 3 مليارات دولار من البنك الدولي لتدعيم إصلاحات في اقتصادها.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أنه توصل إلى اتفاق أولي على حزمة تمويل مدتها ثلاث سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.

I would like to thank @IMF & my dear sister @KGeorgieva for IMF’s extraordinary support of Ethiopia’s Home Grown Economic Reform Program amounting to USD 2.9 billion. Building on our past success, we have embarked on a new journey to set Ethiopia on a path to prosperity. — Abiy Ahmed Ali (@AbiyAhmedAli) December 12, 2019

ولم يذكر آبي مزيدا من التفاصيل بخصوص التمويل المقدم من البنك الدولي. لكنه قال في حسابه على "تويتر" إن "شركاء تنمية تعهدوا بأكثر من 3 مليارات دولار بالإضافة إلى التمويل المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين".

وأضاف أن "الأموال سَتُوجه إلى إصلاحات هيكلية وقطاعية تستهدف الاقتصاد الكلي".

وتابع قائلا "دعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يحظى بتقدير كبير".

The support is focused on the three pillars: Macro-economic, Structural & Sectoral reforms. The pledge does not include additional reform financing from the World Bank ($3 billion) and from IMF ($2.9 billion). The UAE and Saudi Arabia’s support is also greatly appreciated. 2/2 — Abiy Ahmed Ali (@AbiyAhmedAli) December 13, 2019

كان آبي أحمد قد تعهد بفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص عندما تولى رئاسة الوزراء في 2018، مستهدفا تحديث قطاعي البنوك والاتصالات والمساعدة في توفير فرص العمل لسكان إثيوبيا الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة. بحسب "رويترز".