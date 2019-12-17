مستشار أردوغان: ليبيا أصبحت تحت مسؤولية تركيا

أكد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا"، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وأضاف: "تركيا لا يهمها شي بل تبحث عن مصالحها ومصالح متفقيها والحكومة الطرابلسية هي المعترف بها دوليا".

وقال مستشار أردوغان، في تصريحات مع قناة "التناصح": "حكومة الوفاق هي الممثل الشرعية للشعب الليبي أما البقية لا يمثلون الدولة الليبية ومن يعترف بهم يرتكب جريمة ونحن الآن مقام نعرف من هو على الحق ومن هو على الباطل"، وذلك حسب موقع "المرصد" الليبي.

ونفى أقطاي "الأنباء المتداولة حول زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا"، موضحاً أن "أردوغان سيكون خارج تركيا لمدة أسبوع".

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي السياق نفسه، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.