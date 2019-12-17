متحدث الجيش الإسرائيلي يكشف سبب المناورات الضخمة على الحدود مع لبنان وسوريا

أجرى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية استمرت لمدة يومين على الحدود الشمالية في منطقتي الجليل عند الحدود مع لبنان، ومنطقة هضبة الجولان السوري المحتل على الحدود مع سوريا.

القدس– سبوتنيك. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له "انتهى اليوم تمرين واسع النطاق في القيادة الشمالية العسكرية والذي بدأ صباح أمس حيث تدربت في التمرين فرقتيْ الجليل (مع لبنان) والجولان (مع سوريا) إلى جانب الألوية الإقليمية والكتائب العاملة هناك بالإضافة إلى قوات حربية نظامية أخرى في المنطقة".

وأضاف أدرعي بأن "التمرين حاكى تحديات وتهديدات متنوعة في الجبهة الشمالية حيث تم تركيز الجهود في المجالات الاستخبارات والنيران والتجميع. كما تم التدرب على الجهود الدفاعية في منطقتيْ الجليل والجولان والتعاون مع السلطات المحلية وضباط الأمن في البلدات".

في إطار رفع الجاهزية جرى يوم دراسي مطلع الأسبوع من مستوى قائد سرية وفوق في الفرق النظامية في #جيش_الدفاع حيث قام القادة بجولات ميدانية في الجبهات المختلفة على الحدود مع #سوريا و #لبنان وذلك لتعميق تبادل الخبرات من الأحداث العملياتية التي جرت في القيادة الشمالية في الأشهر الأخيرة pic.twitter.com/B67bogazAj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 17 декабря 2019 г.

وتابع أدرعي بالقول "في إطار رفع الجاهزية جرى يوم دراسي في القيادة الشمالية مطلع الأسبوع من مستوى قائد سرية وفوق في الفرق النظامية في جيش الدفاع بقيادة قادة الألوية، حيث قام القادة بجولات ميدانية في الجبهات المختلفة على الحدود مع سوريا ولبنان".

وأردف أدرعي بالقول "وكان اليوم يهدف لتعميق تبادل الخبرات من الأحداث الميدانية العملياتية التي جرت في القيادة الشمالية في الأشهر الأخيرة ومن التحقيقات المعمقة التي جرت وذلك لنقل خبرات مركزة لجميع القادة بالإضافة إلى التعرف مع الميدان".

لقد حاكى التمرين تحديات وتهديدات متنوعة في الجبهة الشمالية حيث تم تركيز الجهود في المجالات الاستخبارات والنيران والتجميع. كما تم التدرب على الجهود الدفاعية في منطقتيْ #الجليل و #الجولان والتعاون مع السلطات المحلية وضباط الأمن في البلدات. pic.twitter.com/LL6nbHeQx4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 17 декабря 2019 г.

وختم أدرعي بيانه بالقول "جاء التمرين واليوم الدراسي في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2019 وفِي إطار الخطة للحفاظ على جاهزية القيادة الشمالية لحالات الطوارئ واستعداد وحداتها للحرب".

هذا وحاكت المناورات سيناريوهات متعددة، منها التهديدات من الحدود الشمالية لإسرائيل، وكيفية التعامل معها والجهود الدفاعية، وتعزيز الجبهة الداخلية في تلك المناطق، للحفاظ على جاهزية القيادة الشمالية لحالات الطوارئ واستعداد وحداتها لأي تصعيد.